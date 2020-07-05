Libya'ya düzenlenen saldırıya Türkiye'den sert tepki

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı sonucu bazı sistemlerde hasar meydana gelirken, Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir." dedi.

Bazı basın yayın organlarında Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı.

MSB YETKİLİSİNDEN LİBYA MESAJI

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir."

LİBYA'DAN "KARŞILIK VERİLECEK" AÇIKLAMASI

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti.

Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.