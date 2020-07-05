05 Temmuz 2020, Pazar
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Sosyal mesafeli halay! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca örnek gösterdi

, Twitter'dan sosyal mesafeli halayı örnek gösterdi. yaptığı paylaşımda, ''’DAN ÖRNEK GELDİ. “Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Sosyal mesafeli halay! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca örnek gösterdi

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, ''ÇANKIRI'DAN ÖRNEK GELDİ. "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde." Hakan Erdoğan'' ifadelerini kullandı.

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