05 Temmuz 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı

Başkan , Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair 'ı vefatının 12.yılında unutmadı ve Twitter hesabından şair Erdem Bayazıt'ın ''Birazdan Gün Doğacak'' şiirini seslendirdiği videoyu paylaştı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

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