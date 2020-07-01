01 Temmuz 2020, Çarşamba
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BM Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Hafter'in darbe kalkışması karşısında başarıyla duran Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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BM LİBYA BAŞBAKANI SERRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Serrac'ın görüşmede 5+5 ortak askeri komisyon görüşmelerine ve seçimlere dayalı siyasi çözüme taahhüdünü bildirdiği aktarıldı.

İkilinin ayrıca ülkedeki kapalı petrol sahalarının yeniden açılması gerektiği konusunu görüştüğü ifade edilen açıklamada, Guterres'in Libya'da bulunan toplu mezarlardan duyduğu rahatsızlığı ilettiği, BM'nin sorumluların bulunmasına ve ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardıma hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın brifinginde, Guterres'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ile de telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

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