05 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 5 Temmuz Pazar

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 5 Temmuz Pazar

Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

Son dakika: Bakan Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı! 7 il için uyardı |Video BAKAN KOCA 5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜNE AİT KORONAVİRÜS VERİLERİNİ PAYLAŞTI! 7 İL İÇİN UYARDI |VİDEO

Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı 5 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.

- "Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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