04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sakarya'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sakarya'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sakarya'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

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