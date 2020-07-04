Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sakarya'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.
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