Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sakarya'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.