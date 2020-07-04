04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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