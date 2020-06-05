Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin atık suları arıtamadığı gerekçesiyle yoğun kirlilik yaşanan Riva Deresi ve çevresini temizleyeceği bildirildi.

RİVA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Beykoz Belediyesi ile Riva Projesi'ni hayata geçireceği öğrenildi. İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nin atıksuları arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edilmişti.

KURUM: RİVA DERESİNİ KİMSENİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ, KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Murat Kurum, şunları söyledi:

"Tıpkı 1994 yılında Haliç'i kaderine terk etmeyen, temizlenemez denilen Haliç'i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; bugün de, Riva Deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, kaderine terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızın emaneti olan bu doğa harikasına hep birlikte sahip çıkacağız.

Ülkemizin en özel akarsu projelerinden biri olan Riva Projesi'ni gerçekleştirecek, deremizde canlılığı yeniden yeşerteceğiz.

Su sporlarıyla, bisiklet yollarıyla şanına yakışır muhteşem bir doğal alanı inşallah, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Beykoz Belediyemizle birlikte İstanbul'umuza kazandıracağız."

İBB; RİVA DERESİ KONUSUNDA SORUMLULUKTAN KAÇTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 28 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulunmuş ve Riva Deresi'nin kirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğunun olmadığını iddia etmişti.

Ongun, "Riva Deresi dahil Karadeniz'e dökülen tüm derelerin ıslahı ve bakımı DSİ sorumluluğundadır. Riva Deresi boyunca yer alan sanayi tesisi, ticari işletme ve maden ocaklarının denetimi ve çevre izinleri de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkisindedir" iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden kanalizasyon sularının (atık suları) arıtılmadan Riva Deresi'ne akıttığı, söz konusu tesislerin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye ait olduğu bildirildi.

İSKİ'YE 663 BİN 801 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı gerekçesiyle İSKİ'ye 663 bin 801 TL idari para cezası kesti.

Riva Deresi'ni atık suları arıtmadan akıtan İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Bozhane Mahallesi ile 8 mahalleden toplanan atık suların arıtılmadan deşarjı için de 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

RİVA DERESİ'NDE YAKLAŞIK İKİ AYDIR YOĞUN KİRLİLİK YAŞANIYOR

Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nde yoğun kirlilik yaşandığı, Bozhane Köyü'nde Riva Deresi'nin kirli aktığı, kabarcıklar çıktığı ve aşırı derecede koktuğu belirlendi.

SABAH GAZETESİ, RİVA DERESİ'NDEKİ ÇEVRE KATLİAMINI MANŞETİNE TAŞIDI

Sabah Gazetesi'nin, "Cennet Riva'ya zehir akıtıyorlar" başlıklı manşet haberinde; "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbul'un turizm cenneti Riva Deresi'nde çevre katliamı yapıyor. İSKİ, maliyetten kaçmak için Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki atık suyu arıtmadan Riva Deresi'ne akıtıyor" ifadeleri yer almıştı

EKREM İMAMOĞLU, BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLLARINI YAPMAMIŞTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI; HASTANE YOLLARINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPACAK

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

Kenan Kıran/SABAH