Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Bayram genelgesi yayımlandı mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, en çok merak edilenlerden biri de bayramda kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli olmadı. Bayram genelgesi henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü

1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü

2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü

3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü