Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlık alışverişi ve tatil planı için hazırlık yapan vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle bayramda kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...
Son dakika... Bayram genelgesi yayımlandı mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, en çok merak edilenlerden biri de bayramda kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli olmadı. Bayram genelgesi henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ MEZBAHALARA 'KORONAVİRÜS' AYARI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kasaplar çalışma başlattı.
Kesim yapılacak yerlerin duvarlarına Kovid-19 kurallarını içeren broşürler asıldı, görevlilere özel tulum, maske, dezenfeksiyon spreyleri ve eldiven dağıtıldı. Bayramda mezbahalarda yoğunluk olacağı için hazırlıklara günler öncesinden başlandı.
Antalya'da kasaplar, mezbahalarda özel tulumlar giyerek, maske, eldiven ve baret takarak kesimi gerçekleştirecek.
Kesilen kurbanlar soğuk hava deposunda bekletildikten sonra belirlenen firmalar tarafından parçalanarak, özel bezler içinde elle temas etmeden evlere teslim edilecek.
"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ "
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, AA muhabirine, salgın nedeniyle ilk kez çok farklı bir Kurban Bayramı kutlanacağını söyledi.
Çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Yardımcı, mezbahanın ve etin yüklendiği kamyonların her defasında dezenfekte edildiğini, sıcak suyla yıkandığını bildirdi.
Mahalle ve sokak aralarındaki kesimlere müsaade edilmeyeceğini anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:
"İnsan sağlığı her şeyden önemli. Kovid-19'un yayılmaması için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz, sıkı tedbirler alıyoruz. Bir kurbanı 7 kişi kesiyor. Hepsi de ailesiyle gelince 25-30 kişi oluyor. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık istiyoruz. Bir kurbana bir kişi gelsin. Burada kestiğimiz kurbanları firmaya vereceğiz, onlar paketleyip götürecek. Eğer eskisi gibi kalabalık gelirlerse, 100 kurbanlık dana için 3-4 bin kişi oluyor."
Yardımcı, kurban keseceklere eğitim verdiklerini de ifade etti.
Vatandaşların salgın nedeniyle çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, "Fırsatçılık olmasın, biz kesim için hazırız. Uygun yerlere kesim izni verilsin. Mezbahada 3 veteriner hekim gözetiminde, kesim öncesi, kesim sırası ve sonrasında üç sefer muayene ediliyor, etin analizi yapılıyor." dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen tedbirlerine uygun hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için il genelinde gerekli önlemler alındı.
Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 25 Mayıs 2010'da "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilen ve korunan Trakya Bölgesi'ne şap hastalığına duyarlı hayvanların geçişinde belli kısıtlamalar getirilerek, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin veriliyor.
Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmesi, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemesi gerekiyor.
Bu kapsamda, jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırıldı.
İstanbul'a giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların kente girişine izin verilmeyecek.
Böylece ilde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanıyor.
Ayrıca hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecek.
Kentte yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığı ile vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek. Bu uygulama üzerinden , ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecek.
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