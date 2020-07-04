Son dakika... 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitime geçilmiş 19 Haziran'da 2020-2021 ders yılı sona ermişti. Yeni dönem için hazırlıklara başlayan öğrenciler ve velileri okulların açılacağı tarihi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin 81 ile genelge gönderildi. Buna göre okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Peki, telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.