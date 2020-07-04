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CHP'li Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Milyonlarca lira market çalışanları üzerinden kaçırılmış

’li Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada; ’nde çalışan 14 kişinin sanık olduğu ifade edildi. İddianamede, Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL’sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi’nin hemen yanında bulunan ve 'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor. Sabah gazetesinden 'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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CHP'li Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Milyonlarca lira market çalışanları üzerinden kaçırılmış

Soruşturma kapsamında; Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın tutuklu yargılandığı bildirildi.

YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN VE SANIK OLAN İSİMLER ŞUNLAR
Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman,
Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin,
Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş,
Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe gelirlerinden sorumlu şef Saliha Öktemgil,
Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür,
Halit Güleç'in şoförü Ferhat Var,
Halit Güleç'in şoförü Örsan Geçkin,
Halit Güleç'in şoförü Buğrahan Ergün,
Halit Güleç'in şoförü Eyüp Akalın,
Halit Güleç'in şoförü Armağan Şahin Işıktutan,
Muhasebe çalışanı Cüneyt Hocaoğlu,
Mali Hizmetler Bölümünde memur Ela Dumantepe,
Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman'ın sekreteri ve sosyal medya sorumlusu Sabire Karsan

YALOVA BELEDİYESİ'NİN HEMEN YANINDA BULUNAN FİDANLAR MARKET'TE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEN PARA KAÇIRILMIŞ!
İddianamede; Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL'sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi'nin hemen yanında bulunan ve Fidanlar Market'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.

YALOVA BELEDİYESİ'NİN HEMEN YANINDA BULUNAN FİDANLAR MARKETTE ÇALIŞAN VE SANIK OLAN İSİMLER
Fidanlar Market mağaza ve kasiyer sorumlusu Hakan Çelik (Tutuklu),
Fidanlar Market otopark ve reyon işlemlerine bakan Taner Tan,
Fidanlar Market işçisi Emrah Gök (Tutuklu),
Fidanlar Market Ön Muhasebe Bölümü çalışanı Engin Özcan (Tutuklu),
Fidanlar Market otoparkında çalışan Beytullah Baltacı (Tutuklu),
Fidanlar Market kasa şefi Tuncay Doğan (Tutuklu),
Fidanlar Market mal sorumlusu Cüneyt Özçokmak (Tutuklu),
Fidanlar Market otoparkında çalışan Galip Koç

KENAN KIRAN / SABAH

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