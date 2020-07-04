Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Perihan Mağden’in cezası onandı
Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında verilen 7 bin lira para cezasını istinafa taşıyan yazar Perihan Mağden ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararını verdi. BAM 2. Daire kararında yerel mahkemenin kararını yerinde görerek cezayı onadı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Yazar Perihan Mağden ile Tunca Öğreten'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandıkları davada karar çıkmış, sanıklar İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 7'şer bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Aynı suçtan yargılanan Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar'ın ise beraatine karar verilmişti.
İSTİNAF REDDETTİ
Mağden ve Öğreten cezaya itiraz ederek istinafa başvurdu. Yerel mahkeme olan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi değerlendirdi. Daire, Perihan Mağden ile Tunca Öğreten'in istinaf başvurularının esastan reddine hükmedip cezayı onadı.
KARARDA NE DENDİ?
Kararda, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı kaydedildi. Daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirtti. Cezanın kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydeden daire, başvuruda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmedi.
İŞTE YEREL MAHKEMENİN KARARI
Bilindiği gibi, sanıklar Perihan Mağden ve Tunca İlker Öğreten 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'e uçundan önce 1 yıl hapse çarptırılmış, ardından ceza artırım ile 1 yıl 2 aya çıkartılmıştı. Mahkeme, cezanın gelecekleri üzerindeki etkisi nedeniyle indirim uygulamış 11 ay 20 gün hapse çevirmişti. Ardından 11 ay 20 gün hapis cezasının sanıkların sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özellikleri göz önüne alan mahkeme, adli para cezasına çevirerek sanıkların 350 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetmişti.
Sanıklar hakkında hükmedilen adli para cezasının günlüğü 20 liradan para çevrilerek kişi başı 7'şer bin lira ile cezalandırılmalarına karar verilmişti.
SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH
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