CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluğun belgesi WhatsApp’tan çıktı

Belediyenin parasının zarflarla nasıl zimmete geçirildiği ve başkan yardımcısı ile sekreteri arasındaki zarf dolu para trafiği ikilinin Whatsapp yazışmalarına yansıdı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2014-2020 arasında belediye hesaplarından 555 işlem (yevmiye) ile toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı, usulsüz ödeme yapılan şahısların belediyede hiçbir hak ve alacağı olmadığı ifade edildi. "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan eski Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklu yargılanan sekreteri Bahar Taşkömür'le yaptığı WhatsApp yazışmalar belediyenin parasının nasıl zimmete geçirildiğini ortaya koydu.







'HALK TV'YE PARA'

İkili arasındaki 29 Nisan 2019 tarihli görüşmede kayıtlarında ise Halk Tv hesabına para yatırılacağına ilişkin bir ifadeler yer alıyor. Bahar Taşkömür, "Para yatırılacakmış Halk Tv'ye, 15 bin" yazıyor. Halit Güleç'in "Gel bende" yazması üzerine, Taşkömür, "Odada mısınız? 15 bin para yatırırken 78 tl havale kesiliyor. İçinden mi kesilsin paranın?" diye soruyor. Güleç ise "Kessin bence" diyor. İddianamede, söz konusu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere usulsüz şekilde ödeme yapıldığı, ödenen paraların kaynağının da belli olmadığı ifade edildi. Dosya kapsamında güvenlik kamerası ve tespit tutanağında yer alan kayıtlara göre temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.'ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yaptırdığı belirlendi.