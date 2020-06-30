Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS açıklaması
Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları bugün başlayacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) bu yıl 81 ilde, KPSS alan bilgisi oturumlarının ise 30 ilde uygulanacağını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisans düzeyinde uygulanacak ve başvuruları bugün başlayacak KPSS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÖSYM tarafından 20 Eylül'de düzenlenecek ÖABT'te bazı yeniliklerin olduğuna işaret ederen Aygün, "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde yapacağız." dedi.
Halis Aygün, adayların, 12-13 Eylül'de yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarına rahat ulaşımını sağlamak için sınavın yapılacağı il sayısını artırdıklarını belirterek, "Geçen yıl 17 il merkezinde düzenlediğimiz KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bunun yanında 27 Aralık'ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17'den 30'a çıkardıklarını da açıklayan Aygün, "Sınava katılacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) 18 ALANDA YAPILACAK
ÖSYM tarafından düzenlenen ÖABT bu yıl, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmenlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği olmak üzere toplam 18 alanda uygulanacak.
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