02 Temmuz 2020, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'dan ayrıldı

'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Başkan , Türkiye'ye dönüyor. Başkan Erdoğan yurda dönüş için Doha'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNÜYOR

Başkan , özel uçak "TUR" ile saat 20.55'te 'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.

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