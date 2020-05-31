FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı iddia edilen villa görüntülendi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki kaldığı ileri sürülen lüks villa görüntülendi. Firari Öz'ün kaldığı iddia edilen sitede alınan yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekerken, kentte yaşayan Türk vatandaşları duruma tepki gösterdi.
LÜKS VİLLALARI 20 GÜVENLİK PERSONELİ KORUYOR
Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki 9 villalı lüks site, alınan yüksek güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor. Duvarlarında elektrik tellerin bulunduğu villanın 10'ar kişilik iki vardiyalı güvenlik görevlileri tarafından korunması dikkat çekti.
TÜRK VATANDAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Speyer kentinde yaşayan Türk vatandaşları ise, Firari Öz'ün kentte kaldığı iddialarına tepki gösterdi. Speyer kentinde 20 yıldır yaşayan Türk iş insanı Ramazan Yıldırım da Öz'ün kaldığı villaların Ren Nehri yanındaki lüks villalar olduğunu ifade etti.
Yüksek korumalı bir villa olduğunu söyleyen Yıldırım, " FETÖ'cü Öz'ün burada olduğunu Türk basınından öğrendim. Öğrenir öğrenmez verilen adrese gittim. Biz Türkiyemizi çok seviyoruz biz ülkemizin her zaman yanında ve arkasındayız. Burada FETÖ'cü barınamaz "dedi.
"ONUNLA AYNI ŞEHİRDE YAŞAMAK İSTEMEM"
40 yıldır Speyer'de yaşadığını ifade eden Selahattin Özkan da firari Öz'ün kentte kaldığını Türk basınında çıkan haberlerden öğrendiğini ifade ederek,"Benim kalbim, canım kendi ülkemle. Ülkeme her zaman saygılıyım. Benim kendi kardeşim de olsa benim ülkem hakkında bir kelime laf söylese onu kabul edemem. Vatan sevgisi,bayrak sevgisi her şeyden önce gelir.Eğer buradaysa onunla aynı şehirde yaşamak istemem" dedi.
"NE KADAR HAİN VARSA DESTEKLİYORLAR"
Speyer kentinin kalabalık mekanlarından biri olan tren garında dönercilik yapan Orhan İnce ise, firari Öz ile ilgili buradaymış iddiaları açıkçası şaşırttı. Belki döner almaya gelmiş bile olsa tanıyamayız. Kamufle oluyordur muhtemelen" dedi. İnce, Fransa Almanya,İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye'ye ihanet eden kişilere her daim destek verdiğini ifade ederek, "Saydığım ülkeler Türkiye'ye hainlik eden ne kadar kişi varsa destekliyor. Bizim bunlarla işimiz olmaz." dedi.
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