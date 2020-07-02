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FETÖ’nün yeğeni Fatma Nur Gülen ünlü gelinlik mağazasını ifşa etti! Örgüt ile ilişkilerini tek tek anlattı

Ünlü gelinlik mağazası ve Gelinlik’in sahibi olan ile kızı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Örgütün elebaşı ’in yeğeni ünlü moda evinin sahiplerinin ile ilişkilerini tek tek anlattı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi..

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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FETÖ’NÜN YEĞENİ ÜNLÜ GELİNLİK MAĞAZASINI İFŞA ETTİ

elebaşı 'in yeğeni , geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla örgüt evinde yakalanmış, örgütün hijyen evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen Gülen, tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Cezaevinde, ikinci kez ifade vermek isteyen ve itiraflarıyla etkin pişmanlıktan yararlanan Gülen, örgütteki 100'e yakın ismi tek tek açıklamış ve örgüt için ev ablalığı yaptığı dönemde kaldıkları evlere para aktaran, örgüt üyesi genç kızlar, diğer ablalar, mütevelli heyetlerdeki kişiler, okul yapılanması ve mahrem abiler hakkında bilgiler verdi. Yeğen Gülen, elebaşı Gülen'in tüm ailesini de grafik çizerek polise anlatmıştı.

SATIR SATIR ÖRGÜTE DESTEĞİ ANLATTI
İstanbul 'nde örgüt üyeliği kapsamında yargılanan Gülen, mahkemede de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülen, örgüt içerindeki yapılanmayı yeniden anlatarak, Fatih Üniversitesindeki abi ve abla yapılanmalarıyla öğrenci evleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Fatih Üniversite'nde öğretim görevlisi olan Doçent Doktor 'ın Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrencileri örgüte kazandırmak için GAT(Genç Akademisyenler ve Araştırmacılar) isimli bir proje başlattığını, projeye destek olduğunu ve aktif şekilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne hizmet ettiğini belirtti. Doç. Dr. Nurgül Özcan'ın örgüt adına yaptığı eylemleri tek tek sıralayarak ve Gelinlik'in sahibi 'nın kızı Tuğba Karaca'ya da özel olarak sohbet verdiğini belirten Gülen, moda evinin örgüte nasıl yardım ettiğini de ifadesinde satır satır anlatarak ifşa etti.

'O AİLENİN EVİNE KIZIYLA SOHBETE GİDERDİ'
Gülen ifadesinde, 'Nurgül Özcan'ın İstanbul ve Ankara'da geniş çevresi vardır. İstanbul'daki zengin ailelerinin çocuklarına sohbet veriyordu. Bu kişilerden biri de Aynur Karaca'dır. Bunlar cemaate bağlı birçok yardım kuruluşuna yardımda bulundu. Hatta 'Kimse yok mu?' isimli derneği tarafından yurt dışında götürüldüğünü duymuştum. Fotoğrafları Tuba sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Bu olaylardan sonra kaldırmış olabilir. Bu kişiler mütevelli olma ihtimalleri yüksek çünkü tekstil işi ile uğraşırlar. Nurgül Özcan bu kişileri okullarda düzenlenen seminerlere başarılı iş kadınları olarak katılmalarını sağlıyordu. Karaca ailesinin bir üniversitedeki seminere katıldığına ilişkin fotoğraflar halen mevcuttur. , Nurgül Özcan'ın aynı zamanda bir zamanlar öğrencisiydi' ifadelerine yer verdi.

Atakan IRMAK/SABAH

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