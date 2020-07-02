02 Temmuz 2020, Perşembe
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AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi final sınavı 24 Haziran'da başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen final sınavının biteceği tarih belli oldu. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi final sınavı 24 Haziran'da başladı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladılar. Henüz sınava katılmayan öğrenciler ise sınavın biteceği tarihi araştırıyor. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF bahar dönemi final sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacak.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sınav 8 Temmuz'da tamamlanacak. Buna göre, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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