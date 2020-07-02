Murat Hakan Uzan kimdir? Genç Parti yeni genel başkanı Hakan Uzan kimdir? Kaç yaşında?
Murat Hakan Uzan kimdir? Son dakika haberine göre, Genç Parti'nin yeni genel başkanı Murat Hakan Uzan oldu. Genç Parti Olağan Genel Kongresi sonrasında Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan'ın genel başkan seçilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Hakan Uzan'ın kim olduğu sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Murat Hakan Uzan kimdir? Genç Parti yeni genel başkanı Hakan Uzan kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Murat Hakan Uzan kimdir? Genç Parti yeni genel başkanı Hakan Uzan kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Genç Parti 5. Oalağan Kongresi'nde Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan genel başkan seçildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sonrasında Hakan Uzan'ın kim olduğu sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Murat Hakan Uzan kimdir? Genç Parti yeni genel başkanı Hakan Uzan kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
MURAT HAKAN UZAN KİMDİR?
Murat Hakan Uzan, 1967 Adapazarı, Sakarya'da Doğdu. Ünlü iş adamı, bir dönem Türkiye'nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden ve bir dönemin zengin kişilerinden biridir. Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerinden biri ve Cem Uzan'ın kardeşidir.
2003 Yılında TMSF'nin İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanların tüm malvarlığına el koymasıyla Babası Kemal Uzan'la birlikte haklarında yakalanma emri verilmiştir.
Hakan Uzan, 2003 yılında malvarlıklarına el konulana kadar Star Medya Grubunun, Kral TV, Telsim, Türkiye İmar Bankası ve Adabank bunun yanında ÇEAŞ, Kepez Elektrik Dağıtım gibi kuruluşların, Babası Kemal Uzan ve Ağabeyi Cem Uzan ile birlikte patronlarından biri olarak iş yaşamına devam etmiştir.
Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur.
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