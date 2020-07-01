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Son dakika: Türkiye'den Fransa'ya 'Libya' tepkisi!

Son dakika haberi... 'nin Büyükelçisi 'dan Fransız senatörlerin karşısında sert açıklamalar geldi. İsmail Hakkı Musa, Fransa'nın 'ya yönelik politikasını "taraflı" olarak nitelendirdi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA 'LİBYA' TEPKİSİ!

Reuters haber ajansının son dakika koduyla duyurduğu habere göre, 'nin Paris Büyükelçisi , bugün yaptığı açıklamada, 'nın 'ya yönelik politikasının "taraflı" olduğunu söyledi. İsmail Hakkı Musa ayrıca Emirlikleri ve 'ın 'in yararına silah ambargosu ihlallerine göz yumduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Musa, konuşmasında "Fransa'nın Libya politikasındaki yanlı ve ikiyüzlü tutumu, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delmesine göz yummasına sebep oluyor" dedi.

Ambargoyu umursamayan bu ülkelerin Hafter'e yardım sağlayan uçakları her gün kaldırarak ambargoyu deldiğini ancak bunun başta Fransa olmak üzere batılı güçler tarafından sorgulanmadığını söyleyen büyükelçi Fransız senatörlerden bu konuda cevap istediklerini belirtti.

Musa konuşmasında Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvettlendirdiğini söyledi.

TÜRK ELÇİSİ FRANSA'NIN AKDENİZ OPERASYONUNDAKİ ROLÜNÜ ASKIYA ALDIĞINI SÖYLEDİ

Türkiye'nin Fransa büyükelçisi yaptığı açıklamada, Paris'in Türk ve Fransız savaş gemisi arasında yaşanan olay sonrası yapılan incelemeden sonra NATO'yu bilgilendirerek Akdeniz'de gerçekleşecek bir askeri operasyonda yer almayacağını bildirdiğini söyledi.

İsmail Hakkı Musa, dün edindiği bilgilere göre NATO uzmanlarının Fransızlarla aynı sonuca ulaşmadıklarını, Fransa'nın Coubert isimli savaş gemisini bu NATO operasyonundan çektiğini söyledi.

Fransız gazetesi 'L'Opinion' da bugün yayınlanan habere göre Fransa NATO'ya "Deniz Muhafızı Harekâtı"ndaki işbirliğinden çekileceğini bildiren bir mektup göndermiş.

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