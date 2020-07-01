Son dakika: Türkiye'den Fransa'ya 'Libya' tepkisi!
Son dakika haberi... Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'dan Fransız senatörlerin karşısında sert açıklamalar geldi. İsmail Hakkı Musa, Fransa'nın Libya'ya yönelik politikasını "taraflı" olarak nitelendirdi.
Reuters haber ajansının son dakika koduyla duyurduğu habere göre, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bugün yaptığı açıklamada, Fransa'nın Libya'ya yönelik politikasının "taraflı" olduğunu söyledi. İsmail Hakkı Musa ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Halife Hafter'in yararına Birleşmiş Milletler silah ambargosu ihlallerine göz yumduğunu dile getirdi.
Büyükelçi Musa, konuşmasında "Fransa'nın Libya politikasındaki yanlı ve ikiyüzlü tutumu, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delmesine göz yummasına sebep oluyor" dedi.
Ambargoyu umursamayan bu ülkelerin Hafter'e yardım sağlayan uçakları her gün kaldırarak ambargoyu deldiğini ancak bunun başta Fransa olmak üzere batılı güçler tarafından sorgulanmadığını söyleyen büyükelçi Fransız senatörlerden bu konuda cevap istediklerini belirtti.
Musa konuşmasında Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvettlendirdiğini söyledi.
TÜRK ELÇİSİ FRANSA'NIN AKDENİZ OPERASYONUNDAKİ ROLÜNÜ ASKIYA ALDIĞINI SÖYLEDİ
Türkiye'nin Fransa büyükelçisi yaptığı açıklamada, Paris'in Türk ve Fransız savaş gemisi arasında yaşanan olay sonrası yapılan incelemeden sonra NATO'yu bilgilendirerek Akdeniz'de gerçekleşecek bir askeri operasyonda yer almayacağını bildirdiğini söyledi.
İsmail Hakkı Musa, dün edindiği bilgilere göre NATO uzmanlarının Fransızlarla aynı sonuca ulaşmadıklarını, Fransa'nın Coubert isimli savaş gemisini bu NATO operasyonundan çektiğini söyledi.
Fransız gazetesi 'L'Opinion' da bugün yayınlanan habere göre Fransa NATO'ya "Deniz Muhafızı Harekâtı"ndaki işbirliğinden çekileceğini bildiren bir mektup göndermiş.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar!
- İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...
- İtirafçı her şeyi anlattı! İşte TSK'ya böyle sızmışlar
- Bakan Kasapoğlu duyurdu: O başvurular başladı!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yollar köstebek yuvasına döndü
- Yassıada kanunu Resmi Gazete'de
- CHP’li İmamoğlu’ndan yine aynı numara
- Davutoğlu'na üniversite üzerinden çok sert tepki!
- MSB yayınladı! Tam isabetle vuruluyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...
- Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı