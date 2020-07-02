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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'a tebrik telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı , Moğolistan Büyük Kurul Başkanı 'ı yeniden başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN ZANDANSHATAR'A TEBRİK TELEFONU

Başkanı , Moğolistan Büyük Kurul Başkanı 'ı yeniden başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

TBMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Şentop'un, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'ı arayarak, yeniden başkanlığa seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği bildirildi.

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