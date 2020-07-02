TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'a tebrik telefonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gombojav Zandanshatar'ı yeniden başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gombojav Zandanshatar'ı yeniden başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Şentop'un, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'ı arayarak, yeniden başkanlığa seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği bildirildi.
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