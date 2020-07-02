02 Temmuz 2020, Perşembe
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Belçika sınırlarını 7 Temmuz'a kadar kapalı tutacak

, 'nin 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önermesine rağmen ülkenin dış sınırlarının 7 Temmuz'a kadar kapalı tutulacağını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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SINIRLARINI 7 TEMMUZ'A KADAR KAPALI TUTACAK

Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, yaptığı açıklamada, Belçika'nın 'nin tavsiyesine onay verdiğine ancak sınırların gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra açılabileceğine işaret etti.

İlgili uzman ve yetkililerin ülkenin dış sınırlarının "dikkatli" şekilde nasıl açılacağına ve Belçikalıların söz konusu 14 ülkeye seyahatinin nasıl sağlanacağına ilişkin çalışma başlattığını belirten Goffin, hazırlık sürecinin 7 Temmuz'a kadar süreceğini söyledi.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan AB, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını tavsiye etmişti.

AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, , Ruanda, Sırbistan, , Tayland, Tunus ve Uruguay'a sınırların açılması önerilmişti.

Çin'e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmaması kararlaştırılmıştı.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

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