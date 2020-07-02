Belçika sınırlarını 7 Temmuz'a kadar kapalı tutacak
Belçika, AB'nin 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önermesine rağmen ülkenin dış sınırlarının 7 Temmuz'a kadar kapalı tutulacağını bildirdi.
Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, yaptığı açıklamada, Belçika'nın AB'nin tavsiyesine onay verdiğine ancak sınırların gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra açılabileceğine işaret etti.
İlgili uzman ve yetkililerin ülkenin dış sınırlarının "dikkatli" şekilde nasıl açılacağına ve Belçikalıların söz konusu 14 ülkeye seyahatinin nasıl sağlanacağına ilişkin çalışma başlattığını belirten Goffin, hazırlık sürecinin 7 Temmuz'a kadar süreceğini söyledi.
TÜRKİYE DE LİSTEDE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan AB, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını tavsiye etmişti.
AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a sınırların açılması önerilmişti.
Çin'e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmaması kararlaştırılmıştı.
Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.
Öte yandan söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.
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