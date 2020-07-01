Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
Son dakika... Eğlence mekanları, nargile kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Temmuz itibarıyla bazı işletmeler yeniden kapılarını açacak. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde en çok merak edilenlerden biri de, eğlence mekanları ve nargile kafeler oldu. Peki, eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Eğlence mekanları, nargile kafeler ne zaman açılacak? Kontrollü normal hayata geçiş döneminde bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren sinema salonları, internet kafeler, düğün salonları ve oyun salonları da kapılarını açacak. 16 Mart'tan itibaren kapalı olan eğlence mekanları ile nargile kafelerin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Peki, eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
EĞLENCE YERLERİ VE NARGİLE KAFELER BUGÜN AÇILACAK MI?
Bugün açılacak yerler arasında eğlence mekanları ve nargile kafeler bulunmuyor. 1 Temmuz itibarıyla sinema salonları, düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları hizmet vermeye başlayacak.
EĞLENCE MEKANLARI, NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı ortasında nargile kafeler ve eğlence mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağını açıklamıştı.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN SERBEST OLACAK?
Kahvehanelerde oyun oynamanın ne zamn serbest olacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."
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- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
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