01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz gecesi Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü komutanı olan Tuğgeneral Çelenk müebbet hapis cezası aldı

15 Temmuz gecesi Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü komutanı olan Tuğgeneral Çelenk müebbet hapis cezası aldı

Son dakika haberi... 'de 'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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FETÖ'CÜ İSME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

'de 'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

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