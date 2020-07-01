01 Temmuz 2020, Çarşamba
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MHP lideri Bahçeli'den sosyal medya terörüne tepki: Hesaplarımı askıya alıyorum

lideri Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı ve ailesine yönelik çirkin ifadelere sert tepki gösterirken sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda ’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN SOSYAL MEDYA TERÖRÜNE TEPKİ: HESAPLARIMI ASKIYA ALIYORUM

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MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.

İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme 'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.

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