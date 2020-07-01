01 Temmuz 2020, Çarşamba
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MHP bütün sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı aldı

Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi 'a karşı kullanılan iğrenç ifadeler, sosyal medya terörüne karşı bardağı taşıran son damla oldu. lideri Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çığırından çıktığını belirtmiş ve hesaplarını askıya alacağını duyurmuştu. Çok geçmeden MHP Genel Başkan Yardımcısı , ''Liderimizin Sayın ’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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MHP BÜTÜN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI ASKIYA ALMA KARARI ALDI

Genel Başkanı , bugün son Twitter mesajlarını paylaştığını belirterek, "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda 'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki 'sosyal medya' olayı ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bugün son Twitter mesajlarını paylaştığını belirterek, "Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir. Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'KANUN TEKLİFİNE SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİM'

Bahçeli, sosyal medyanın bu haliyle varlığının akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırı olduğunu belirterek, konuşmasında şunları kaydetti:
"İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum. Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."

MHP'DEN BÜTÜN HESAPLARI ASKIYA ALMA KARARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı , yaptığı açıklamada ''Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Bahçeli'den sosyal medya terörüne tepki: Hesaplarımı askıya alıyorum MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN SOSYAL MEDYA TERÖRÜNE TEPKİ: HESAPLARIMI ASKIYA ALIYORUM

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