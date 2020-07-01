01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri... Twitter hesabından açıklama yapan , "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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HİZMET EDİP TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"ONLAR DİZİ İZLEYİP FİLM ÇEVİREDURSUN..."

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

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