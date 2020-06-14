THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aynı anda havalanacak 3 uçağın uçuş kodlarındaki detay ise dikkat çekti. Eş zamanlı olarak kalkış yapması planlanan 3 uçağın uçuş kodları ise şu şekilde;

#TK1453

#TK1923

#TK2023

Öte yandan Türk sivil havacılığı için tarihi bu günde eş zamanlı kalkış yapacak uçaklardan bir tanesi Şehit Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' da uçuş için hazırlıklarını tamamladı.