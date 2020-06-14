14 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndan ilk defa aynı anda 3 uçak havalanacak! Uçuş kodlarında dikkat çeken detay...

Son dakika haberi... 'nda bugün açılacak olan 3. bağımsız pist ile birlikte ilk defa aynı anda 3 uçak pistten kalkış gerçekleştirecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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UÇUŞ KODLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY...

'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aynı anda havalanacak 3 uçağın uçuş kodlarındaki detay ise dikkat çekti. Eş zamanlı olarak kalkış yapması planlanan 3 uçağın uçuş kodları ise şu şekilde;

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Öte yandan sivil havacılığı için tarihi bu günde eş zamanlı kalkış yapacak uçaklardan bir tanesi Şehit Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' da uçuş için hazırlıklarını tamamladı.

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