Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndan ilk defa aynı anda 3 uçak havalanacak! Uçuş kodlarında dikkat çeken detay...
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda bugün açılacak olan 3. bağımsız pist ile birlikte ilk defa aynı anda 3 uçak pistten kalkış gerçekleştirecek.
THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aynı anda havalanacak 3 uçağın uçuş kodlarındaki detay ise dikkat çekti. Eş zamanlı olarak kalkış yapması planlanan 3 uçağın uçuş kodları ise şu şekilde;
Öte yandan Türk sivil havacılığı için tarihi bu günde eş zamanlı kalkış yapacak uçaklardan bir tanesi Şehit Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' da uçuş için hazırlıklarını tamamladı.
✈️ #TK1453— Türk Hava Yolları (@TK_TR) June 14, 2020
✈️ #TK1923
✈️ #TK2023
Hep birlikte #DahaYükseğe uçmaya hazır! @igairport#TürkHavaYolları https://t.co/GWxJnXtBUk pic.twitter.com/BwFPURo58r
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