İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Milletin katrilyonluk arsası ile ilgili olarak, Danıştay'ın "Süreli de olsa, bu tahsis kanuna uygun değil" kararı sonrasından..

"Naniiik.. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu ülkenin başbakanıyım. Sen 'Tahsis olmaz' dediysen.. Ben de tapusu ile veriyorum. Haydi bakayım, ikile" diyen Ahmet Davutoğlu..

Ama bu bakış açısını, kamuoyunun önünde değil..

Çünkü bunu söylemeye, savunmaya yüzü yok.. Kendi kafasında bu planı yapıp, ardından da katrilyonluk arsanın tapusunu, kendi kurucusu olduğu vakfın üniversitesine bedavaya devreden Davutoğlu..

Bununla da yetinmeyip..

Bir kamu bankasına gidip..

"Bak bak.. Buna tapu derler.. Bu tapu, bu üniversitenin.. Bu tapuyu teminat gösteriyorum. Ver bakalım ordan 300 milyon lira kredi" diyen..

Ama o tapunun, mal sahibine para verilmeden, gizli saklı devredildiğini gizleyen Davutoğlu..

Değil cumhuriyet tarihinde, dünya tarihinde bir tane vakfın, devletin katrilyon liralık arsasını bedavaya alıp, o arsayı teminat gösterip, bankadan faizle 300 milyon lira kredi çektiğinin tek bir örneğini gösteremeyecek olan Davutoğlu..

Bir tane öğrencinin mağdur edilmeyeceği, hepsinin garantör üniversiteden mezun olacağını adı kadar iyi bilen Davutoğlu..

Şehir Üniversitesi'nin kapatılması kararına karşı, dün açmış ağzını, yummuş gözünü..

Diyor ki:

"Bir Molla Kasım gelir!"

Hodri meydan Davutoğlu..

Bir Molla Kasım gelsin..

Seni de bizi de sıgaya çeksin..

Sen bize bir tane, vakıf göster..

Faaliyetinin % 80'ini devletten beleşe getirsin.. Hem de..

Öyle tahsisle falan değil..

Tapu devri ile..

İstediğin vakıf olabilir.

TÜRGEV olur, İlim Yayma Cemiyeti olur.. İHH olur.. Şimdi sıcak mesajlar yolladığın TÇYDV olur..

İster Kemalist, ister dindar..

Bir tane vakfa, 1 katrilyon liranın üzerindeki değerde bir arsanın tapusunun verildiğinin tek bir örneğini göster..

Molla Kasım gelsin..

Sıgaya çeksin hepimizi..

Eyvallah..

Ama Molla Kasım'ın gözünün içine bakabilecek misin sen?

Bir ülkede 200'den fazla üniversite var iken..

Yüzden fazla vakıf üniversitesi var iken..

Onlarca benzer idealler uğruna mücadele veren üniversite var iken..

Bunların hiçbirisine, senin kurucusu olduğun vakfa ait üniversiteye verilen bedava tapu verilmemiş iken..

O üniversitelerin hiçbirisi, senin kamu bankasından aldığın kredinin onda birini bile almaya cesaret edememişler iken..

Onlar faaliyetlerine, serbest şekilde devam ediyor iken..

Sadece ve sadece Şehir Üniversitesi'ne..

Devletin arsasını, bedavaya bir geceyarısı devrettiğin için..

Bununla yetinmeyip..

Bedavaya aldığınız katrilyonluk arsayı teminat gösterip, kamu bankasından yüksek miktarlı kredi çektiğin ve ödeyemediğin için..

Üniversiteye el konulmasını..

"Artık Cumhurbaşkanı ve 28 Şubat'çı ortakları gururla meydanlarda Şehir Üniversitesi'ni nasıl kapattıklarını anlatabilirler. Bu dönemi özetleyen bu zulmü gururla anlatabilirler" diye tanımlayabiliyorsan..

Sorarlar adama: "Sayıları 200'ü aşan diğer üniversiteler niye kapatılmıyor?"

Beklediğin Molla Kasım sorar sana:

"Bu kadar üniversitenin içinde, bir sen mi akıllıydın? Bir sen mi haketmiştin, katrilyon liralık arsayı? Diğer üniversitelerin yöneticilerinin kafaları kel miydi?"

"Yarın gençler sorduklarında diyeceğiz ki" diye başlayıp, devam ediyor Davutoğlu: "28 Şubat'ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapatıldı. Bir darbe mantığı ve yöntemi ile dün gece yarısı açıklanan bu karar ile bir kurum ve gelenek cinayetine şahitlik ettik."

28 Şubat'ta sürüklenenler Sabahattin Zaim'i kurdular..

İbn Haldun'u kurdular..

Üsküdar'ı kurdular..

Sıralamayayım hepsini..

Bunların hemen hepsinin öğretim üyesi kadrosunda..

28 Şubat'ta yerlerde sürüklenen mazlumlar var..

Hapislere girenlerin alın terleri var..

Ama aranızda bir fark var..

Onların hiçbirisi, devletin katrilyon liralık arsasını tapudan mülkiyeti ile almadı..

Küçük küçük arsalar, tahsis şeklinde kendilerinin emrine verilmiş olabilir..

Ama hiçbirisinde, Şehir Üniversitesi'ndeki rezalet yoktur..

Tüy dikme yoktur..

Onun içindir ki..

Molla Kasım.. Ya da yeni gençler sorduklarında.. Olayı şöyle anlatmalısın Davutoğlu:

"Biz fazla uyanıklık yaptık.. Sırtımızı Erdoğan'a dayadık.. Erdoğan'ın omuzundan sağa sola ateş ettik.. Fakat olmadı.. Çok büyük lokmayı yutmaya kalkışmışız.. Olay çakıldı.. Rezalet anlaşıldı.. Kendi imkanlarımızla, daha makul sayıda öğrenci sayısı ile, kendi bağışçılarımızın imkanları ile faaliyetini sürdüreceğimiz üniversitemiz de elimizden kaydı gitti.."

Gerçek bu, Davutoğlu..

Kabul edin..

Milleti enayi yerine koymayın..

Daha bir gün önce, solculara şirinlik yapmak için, "Muhafazakar gençlik istemiyorum" demiştin..

Bir gün sonra, bize İHL istismarı yapma..

"28 Şubat şartlarında eğitim imkanı elinden alınan başörtülü kızlarımıza ve imam hatipli gençlerimize sığınak oldu, diğer taraftan uzun dönemli bir geleneğin kurulabilmesi için derinlikli akademik çalışmalara beşiklik etti" mavalı okuma..

Dindar camiayı içine düşürdüğün fine ateşinden sen kendine istikbal mi kuracağını sanıyorsun?

"Tarih bir gün bu karanlık sürecin görünen ve görünmeyen aktörlerini deşifre ettiğinde, meselenin sıradan bir mali sıkıntı ve hukuki ihtilaf konusu olmadığı da açık bir şekilde ortaya çıkacaktır" iddianda samimi isen..

Köşem sana açık..

İstediğin gibi anlat, istediğin gibi belgele..

Sordum, tekrar tekrar soracağım..

Şehir Üniversitesi'nin bedavaya aldığı arsanın bir ikinci örneğini bana göster..

Göster ki, ben de diyeyim: "Bu işte başka iş var!"

Yok öyle kıvırmak, yok öyle, "Mesele üniversite arazisinin statüsü olmuş olsaydı, statü tahsise çevrilip üniversite yaşatılabilirdi" diye zoru görünce, azına razı olmak..

Dürüst olacaksınız.. "Muhafazakar değil, ilkeli gençlik" deyip, ilkesizliğin kralına imza atmayacaksınız..

Önce kendiniz ilkeli olacaksınız..

CHP'lilere şirinlik için, muhafazakarlığı satıp, sanki muhafazakar insanlar ilkesiz olurmuş gibi imalar yapmayacaksınız..

"Hepsinin bildiğini farz ettiğim vakıf bedduasının muhatapları olacaklardır" diye itham ettiğin insanlardan önce, sen, devletin katrilyonluk arsasına el konularak, vakıf kurulamayacağını öğren..

Vakıf amacı için, kamu bankasından faizle kredi çekilmeyeceğini öğren..

"Sünni-Alevi barolar mı istiyorsunuz" eleştirisinden önce, şu anki baroların eşcinselleri savunup, İslam'a hakaret ettiğini gözlerden kaçırma..

Üç tane oy ile, "Erdoğan'ı nasıl devirebilirim"in hesabını yapma!