01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Davutoğlu'na Şehir Üniversitesi üzerinden çok sert tepki: 'Erdoğan'ı nasıl devirebilirim'in hesabını yapma

Davutoğlu'na Şehir Üniversitesi üzerinden çok sert tepki: 'Erdoğan'ı nasıl devirebilirim'in hesabını yapma

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Bir gelirse, kimin yüzüne tükürür?" adlı köşe yazısında, kapatılan İstanbul üzerinden 'na yüklendi. Davutoğlu'nun "Bir Molla Kasım gelir!" sözünden yola çıkarak "Bir Molla Kasım gelirse, kimin yüzüne tükürür?" dedi. Karahasanoğlu yazısı "Üç tane oy ile, "Erdoğan'ı nasıl devirebilirim"in hesabını yapma!" diye bitirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
DAVUTOĞLU'NA ÜNİVERSİTE ÜZERİNDEN ÇOK SERT TEPKİ!

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Milletin katrilyonluk arsası ile ilgili olarak, Danıştay'ın "Süreli de olsa, bu tahsis kanuna uygun değil" kararı sonrasından..

"Naniiik.. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu ülkenin başbakanıyım. Sen 'Tahsis olmaz' dediysen.. Ben de tapusu ile veriyorum. Haydi bakayım, ikile" diyen ..

Ama bu bakış açısını, kamuoyunun önünde değil..

Çünkü bunu söylemeye, savunmaya yüzü yok.. Kendi kafasında bu planı yapıp, ardından da katrilyonluk arsanın tapusunu, kendi kurucusu olduğu vakfın üniversitesine bedavaya devreden Davutoğlu..

Bununla da yetinmeyip..

Bir kamu bankasına gidip..

"Bak bak.. Buna tapu derler.. Bu tapu, bu üniversitenin.. Bu tapuyu teminat gösteriyorum. Ver bakalım ordan 300 milyon lira kredi" diyen..

Ama o tapunun, mal sahibine para verilmeden, gizli saklı devredildiğini gizleyen Davutoğlu..

Değil cumhuriyet tarihinde, dünya tarihinde bir tane vakfın, devletin katrilyon liralık arsasını bedavaya alıp, o arsayı teminat gösterip, bankadan faizle 300 milyon lira kredi çektiğinin tek bir örneğini gösteremeyecek olan Davutoğlu..

Bir tane öğrencinin mağdur edilmeyeceği, hepsinin garantör üniversiteden mezun olacağını adı kadar iyi bilen Davutoğlu..

'nin kapatılması kararına karşı, dün açmış ağzını, yummuş gözünü..

Diyor ki:

"Bir Molla Kasım gelir!"

Hodri meydan Davutoğlu..

Bir gelsin..

Seni de bizi de sıgaya çeksin..

Sen bize bir tane, vakıf göster..

Faaliyetinin % 80'ini devletten beleşe getirsin.. Hem de..

Öyle tahsisle falan değil..

Tapu devri ile..

İstediğin vakıf olabilir.

TÜRGEV olur, İlim Yayma Cemiyeti olur.. olur.. Şimdi sıcak mesajlar yolladığın TÇYDV olur..

İster Kemalist, ister dindar..

Bir tane vakfa, 1 katrilyon liranın üzerindeki değerde bir arsanın tapusunun verildiğinin tek bir örneğini göster..

Molla Kasım gelsin..

Sıgaya çeksin hepimizi..

Eyvallah..

Ama Molla Kasım'ın gözünün içine bakabilecek misin sen?

Bir ülkede 200'den fazla üniversite var iken..

Yüzden fazla var iken..

Onlarca benzer idealler uğruna mücadele veren üniversite var iken..

Bunların hiçbirisine, senin kurucusu olduğun vakfa ait üniversiteye verilen bedava tapu verilmemiş iken..

O üniversitelerin hiçbirisi, senin kamu bankasından aldığın kredinin onda birini bile almaya cesaret edememişler iken..

Onlar faaliyetlerine, serbest şekilde devam ediyor iken..

Sadece ve sadece Şehir Üniversitesi'ne..

Devletin arsasını, bedavaya bir geceyarısı devrettiğin için..

Bununla yetinmeyip..

Bedavaya aldığınız katrilyonluk arsayı teminat gösterip, kamu bankasından yüksek miktarlı kredi çektiğin ve ödeyemediğin için..

Üniversiteye el konulmasını..

"Artık Cumhurbaşkanı ve 28 Şubat'çı ortakları gururla meydanlarda Şehir Üniversitesi'ni nasıl kapattıklarını anlatabilirler. Bu dönemi özetleyen bu zulmü gururla anlatabilirler" diye tanımlayabiliyorsan..

Sorarlar adama: "Sayıları 200'ü aşan diğer üniversiteler niye kapatılmıyor?"

Beklediğin Molla Kasım sorar sana:

"Bu kadar üniversitenin içinde, bir sen mi akıllıydın? Bir sen mi haketmiştin, katrilyon liralık arsayı? Diğer üniversitelerin yöneticilerinin kafaları kel miydi?"

"Yarın gençler sorduklarında diyeceğiz ki" diye başlayıp, devam ediyor Davutoğlu: "28 Şubat'ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapatıldı. Bir darbe mantığı ve yöntemi ile dün gece yarısı açıklanan bu karar ile bir kurum ve gelenek cinayetine şahitlik ettik."

'ta sürüklenenler Sabahattin Zaim'i kurdular..

İbn Haldun'u kurdular..

Üsküdar'ı kurdular..

Sıralamayayım hepsini..

Bunların hemen hepsinin öğretim üyesi kadrosunda..

28 Şubat'ta yerlerde sürüklenen mazlumlar var..

Hapislere girenlerin alın terleri var..

Ama aranızda bir fark var..

Onların hiçbirisi, devletin katrilyon liralık arsasını tapudan mülkiyeti ile almadı..

Küçük küçük arsalar, tahsis şeklinde kendilerinin emrine verilmiş olabilir..

Ama hiçbirisinde, Şehir Üniversitesi'ndeki rezalet yoktur..

Tüy dikme yoktur..

Onun içindir ki..

Molla Kasım.. Ya da yeni gençler sorduklarında.. Olayı şöyle anlatmalısın Davutoğlu:

"Biz fazla uyanıklık yaptık.. Sırtımızı Erdoğan'a dayadık.. Erdoğan'ın omuzundan sağa sola ateş ettik.. Fakat olmadı.. Çok büyük lokmayı yutmaya kalkışmışız.. Olay çakıldı.. Rezalet anlaşıldı.. Kendi imkanlarımızla, daha makul sayıda öğrenci sayısı ile, kendi bağışçılarımızın imkanları ile faaliyetini sürdüreceğimiz üniversitemiz de elimizden kaydı gitti.."

Gerçek bu, Davutoğlu..

Kabul edin..

Milleti enayi yerine koymayın..

Daha bir gün önce, solculara şirinlik yapmak için, "Muhafazakar gençlik istemiyorum" demiştin..

Bir gün sonra, bize İHL istismarı yapma..

"28 Şubat şartlarında eğitim imkanı elinden alınan başörtülü kızlarımıza ve imam hatipli gençlerimize sığınak oldu, diğer taraftan uzun dönemli bir geleneğin kurulabilmesi için derinlikli akademik çalışmalara beşiklik etti" mavalı okuma..

Dindar camiayı içine düşürdüğün fine ateşinden sen kendine istikbal mi kuracağını sanıyorsun?

"Tarih bir gün bu karanlık sürecin görünen ve görünmeyen aktörlerini deşifre ettiğinde, meselenin sıradan bir mali sıkıntı ve hukuki ihtilaf konusu olmadığı da açık bir şekilde ortaya çıkacaktır" iddianda samimi isen..

Köşem sana açık..

İstediğin gibi anlat, istediğin gibi belgele..

Sordum, tekrar tekrar soracağım..

Şehir Üniversitesi'nin bedavaya aldığı arsanın bir ikinci örneğini bana göster..

Göster ki, ben de diyeyim: "Bu işte başka iş var!"

Yok öyle kıvırmak, yok öyle, "Mesele üniversite arazisinin statüsü olmuş olsaydı, statü tahsise çevrilip üniversite yaşatılabilirdi" diye zoru görünce, azına razı olmak..

Dürüst olacaksınız.. "Muhafazakar değil, ilkeli gençlik" deyip, ilkesizliğin kralına imza atmayacaksınız..

Önce kendiniz ilkeli olacaksınız..

CHP'lilere şirinlik için, muhafazakarlığı satıp, sanki muhafazakar insanlar ilkesiz olurmuş gibi imalar yapmayacaksınız..

"Hepsinin bildiğini farz ettiğim vakıf bedduasının muhatapları olacaklardır" diye itham ettiğin insanlardan önce, sen, devletin katrilyonluk arsasına el konularak, vakıf kurulamayacağını öğren..

Vakıf amacı için, kamu bankasından faizle kredi çekilmeyeceğini öğren..

"Sünni-Alevi barolar mı istiyorsunuz" eleştirisinden önce, şu anki baroların eşcinselleri savunup, İslam'a hakaret ettiğini gözlerden kaçırma..

Üç tane oy ile, "Erdoğan'ı nasıl devirebilirim"in hesabını yapma!

Son dakika: YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar SON DAKİKA: YÖK'TEN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA FLAŞ KARAR
Son dakika: YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması! İşte kapatılma nedeni SON DAKİKA: YÖK'TEN 'İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ' AÇIKLAMASI! İŞTE KAPATILMA NEDENİ
Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı... RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NİN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI...

Sabah yazarı Salih Tuna yazdı! CHP Genel Merkezi'nde çok acayip tartışma: Ha Babacan ha Davutoğlu ha LGBT... SABAH YAZARI SALİH TUNA YAZDI! CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÇOK ACAYİP TARTIŞMA: HA BABACAN HA DAVUTOĞLU HA LGBT...
Salih Tuna yazdı: Davutoğlu mu Babacan mı yoksa o mu? SALİH TUNA YAZDI: DAVUTOĞLU MU BABACAN MI YOKSA O MU?

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA