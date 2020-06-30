Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

İşte Resmi Gazete'de yer alan ifadeler:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi'nde yaşananlar hakkında, "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler." demişti.