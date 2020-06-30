30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar

Son dakika: YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar

Son dakika haberleri... , faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite aktarılmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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YÖK'TEN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA FLAŞ KARAR
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