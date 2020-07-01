01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun 'de yayımlandı. Kanun teklifi, Meclis'te 'da oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşmıştı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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YASSIADA KANUNU RESMİ GAZETE'DE

Başkanı 'un ilk imza sahibi olduğu, ve milletvekillerinin imzasını taşıyan, "1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Meclis'te 'da oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşmıştı.

Kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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