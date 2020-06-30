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Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK (), Başkan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sözcüsü , Türkiye düşmanlarına "Türk donanmasıyla şaka olmaz" diyerek cevap verdi. İsrail'in ilhak planına da tepki gösteren Sözcü Çelik, "Tüm dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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AK PARTİ MYK SONRASI ÖMER ÇELİK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... AK (), Başkan başkanlığında toplandı. Sözcüsü kritik toplantı sonrası açıklamalarda buldu.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert çıkış: Türk donanması ile şaka yapılmaz |Video AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT ÇIKIŞ: TÜRK DONANMASI İLE ŞAKA YAPILMAZ |VİDEO

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye salgınla mücadele çok başarılı bir sınav vermiştir. Kazanımlarımızı korumamız gerekiyor. Normalleşme sürecinin tersine dönmesi için maske mesafe temizlik önem taşıyor. Bu konuda önemli bir mücadele verdik. Bütün bu kazanımları korumamız gerekiyor. Dünyanın pek çok yerine yardımlarımızı göndermiştik. Sırbıstan'ın Sancak bölgesinden yardım istendi. Oraya da göndereceğiz. Bütün bu süreçte vatandaşımızın zarar görmemesi için bu sektörler desteklenmiştir. Pekçok alanda avantajlı tüketci kredilerin yansımaları olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreci anlık olarak takip ederek gereken tedbirleri alıyor ve oluşturuyor.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin ilgisi hepimiz açısından sevindiricidir. 616 bin 733 kişiye ulaştı. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kişisel temalı projenin de önemli olduğunu bu bağlamda vurgulamak isterim. 35 milyon bütçeli bu proje sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor.

"BATAKLIK" OPERASYONU

Bu operasyon tarihi bir adımdır. Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

FRANSA'YA LİBYA TEPKİSİ

Özellikle darbeci Hafter milislerinden kurtarılan Tarhuna'daki toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. BM İnsan Hakları Konseyi, Libya'daki insan hakları ihlaline ilişkin bir heyetin ve bir inceleme misyonunun kurulduğunu ifade etti. Burada garip olan şudur; darbeci Hafter'e ve işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın, bu toplu mezarların arkasında desteği bulunan Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması kalkmaları basiretsizliktir. Macron'un eylemleri hukuka aykırıdır. Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.

İSRAİL'İN İLHAK PLANINA SERT ÇIKIŞ

Uluslararası düzeni sarsacak bir adımdır. Tüm dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor. Bütün dünyayı somut eylemler koyacak, İsrail'i Batı Şeria'nın ihlakından vazgeçirecek adımlar atmaya bir kez daha çağırıyoruz.

'TÜRK DONANMASI İLE ŞAKA YAPILMAZ'

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk yönetimidir. Güney Kıbrıs'ın Türkiye tarafından muhatap alınması diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye'ye karşı şununla bununla hareket etmeniz Türkiye'nin tavrını değiştirmez. Bu mahalle dayanışması gibi konulara biz gelmeyiz. Hukuk ve hakkaniyetle hareket ediyoruz ama Türk donanması ile şaka yapılmaz. Bu sizin boyunuzun ölçüsünü çok aşar.

Detaylar gelecek...

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