30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 30 Haziran Salı

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

Bakan Koca 30 Haziran Salı koronavirüs verilerini paylaştı ve uyardı: Tedbirlerde dikkatli değiliz |Video BAKAN KOCA 30 HAZİRAN SALI KORONA VERİLERİNİ PAYLAŞTI VE UYARDI: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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