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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası konuştu | 30 Haziran Salı

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Giriş: 30.06.2020 19:03
Güncelleme:30.06.2020 19:04
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 30 Haziran Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik flaş açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in toplantı sonrası yaptığı o açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası konuştu;

Türkiye salgınla mücadele çok başarılı bir sınav vermiştir. Kazanımlarımızı korumamız gerekiyor. Normalleşme sürecinin tersine dönmesi için maske mesafe temizlik önem taşıyor. Bu konuda önemli bir mücadele verdik. Bütün bu kazanımları korumamız gerekiyor. Dünyanın pek çok yerine yardımlarımızı göndermiştik. Sırbıstan'ın Sancak bölgesinden yardım istendi. Oraya da göndereceğiz. Bütün bu süreçte vatandaşımızın zarar görmemesi için bu sektörler desteklenmiştir. Pekçok alanda avantajlı tüketci kredilerin yansımaları olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreci anlık olarak takip ederek gereken tedbirleri alıyor ve oluşturuyor.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin ilgisi hepimiz açısından sevindiricidir. 616 bin 733 kişiye ulaştı. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kişisel temalı projenin de önemli olduğunu bu bağlamda vurgulamak isterim. 35 milyon bütçeli bu proje sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor.

"BATAKLIK" OPERASYONU

Bu operasyon tarihi bir adımdır. Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

FRANSA'YA LİBYA TEPKİSİ

Özellikle darbeci Hafter milislerinden kurtarılan Tarhuna'daki toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. BM İnsan Hakları Konseyi, Libya'daki insan hakları ihlaline ilişkin bir heyetin ve bir inceleme misyonunun kurulduğunu ifade etti. Burada garip olan şudur; darbeci Hafter'e ve işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın, bu toplu mezarların arkasında desteği bulunan Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması kalkmaları basiretsizliktir. Macron'un eylemleri hukuka aykırıdır. Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.

İSRAİL'İN İLHAK PLANINA SERT ÇIKIŞ

Uluslararası düzeni sarsacak bir adımdır. Tüm dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor. Bütün dünyayı somut eylemler koyacak, İsrail'i Batı Şeria'nın ihlakından vazgeçirecek adımlar atmaya bir kez daha çağırıyoruz.

'TÜRK DONANMASI İLE ŞAKA YAPILMAZ'

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk yönetimidir. Güney Kıbrıs'ın Türkiye tarafından muhatap alınması diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye'ye karşı şununla bununla hareket etmeniz Türkiye'nin tavrını değiştirmez. Bu mahalle dayanışması gibi konulara biz gelmeyiz. Hukuk ve hakkaniyetle hareket ediyoruz ama Türk donanması ile şaka yapılmaz. Bu sizin boyunuzun ölçüsünü çok aşar.

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