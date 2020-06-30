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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert çıkış: Türk donanması ile şaka yapılmaz |Video

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Giriş: 30.06.2020 18:58
Güncelleme:30.06.2020 18:58
Son dakika haberi; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk yönetimidir. Güney Kıbrıs’ın Türkiye tarafından muhatap alınması diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye’ye karşı şununla bununla hareket etmeniz Türkiye’nin tavrını değiştirmez. Bu mahalle dayanışması gibi konulara biz gelmeyiz. Hukuk ve hakkaniyetle hareket ediyoruz ama Türk donanması ile şaka yapılmaz. Bu sizin boyunuzun ölçüsünü çok aşar." ifadelerini kullandı.
Türk donanması ile şaka yapılmaz
"Türk donanması ile şaka yapılmaz"
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