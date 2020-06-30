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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlayanların verdiği fotoğrafa tepki: Hangi arkadaş ister?

Sağlık Bakanı , asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu. Ortaya çıkan olumsuz görüntülere yüklenen Bakan Koca, "Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TEPKİ: HANGİ ARKADAŞ İSTER?

Sağlık Bakanı , asker uğurlamalarıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

Ortaya çıkan olumsuz görüntülere yüklenen Bakan Koca mesajını Twitter'dan verdi.

"HANGİ ARKADAŞ İSTER?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

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