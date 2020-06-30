Çetin Gören kimdir? Büyük operasyon başladı! Çetin Gören'in suçları nedir? Neden gözaltına alındı?

Çetin Gören kimdir? Çetin Gören'in suçları nedir? Sorularının cevapları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan Bataklık Operasyonu'nun detayları açıklanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Çetin Gören oldu. Çetin Gören'in neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Çetin Gören'in suçları nedir? Neden gözaltına alındı? İşte detaylar haberimizde...

ÇETİN GÖREN KİMDİR?

Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Narkotik Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik bir yıl önce araştırma başlattı.

Büyük bir gizlilik içerisinde süren soruşturma sonrasında düğmeye basıldı ve 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefteki 94 isimden 67'si gözaltına alındı.

Operasyona bine yakın polis katıldı, aynı zamanda 150 kadar özel harekatçı da operasyonun içinde yer aldı.

Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki iki önemli isim uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören...

Çetin Gören'in Brezilya ve Hollanda'da, aynı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Bunların yanı sıra bir diğer önemli isim ise Halil Arslantaş. Şebekenin en önemli isimlerinden biri olan Arslantaş, Gaziantep'te yakalandı.

Operasyonda, lüks evlere araçlara el konuldu, 7 kasaya el konuldu. Bu kapsamda örgütle ilişiği belirlenen 16 şirketin mal varlığına el konulacağı belirtildi.