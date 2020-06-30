Bataklık operasyonu! Nejat Daş kimdir? Nejat Daş'ın suçları nelerdir?
Nejat Daş kimdir? Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" 9 ülkeyle birlikte başlatıldı. Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı yapılan operasyon büyük yankı uyandırıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. Peki, Nejat Daş kimdir? Nejat Daş'ın suçları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
Nejat Daş kimdir? Nejat Daş'ın suçları nelerdir? sorularının cevapları son saatlerin en önemli gündemi oluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uyuşturucu dosyalarında adı geçen Nejat Daş da gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Nejat Daş'ın kim olduğu ve suçlarının neler olduğu sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. Peki, Nejat Daş kimdir? Nejat Daş'ın suçları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
NEJAT DAŞ KİMDİR?
Adı uzun yıllardır uyuşturucu ve kaçakçılık dosyalarıyla anılan, özellikle 1990'lı yılların ortalarından bu yana çeşitli operasyonlarda yakalanan ve hakkında işlem yapılan Nejat Daş, son olarak geçen mayıs ayında gündeme gelmişti.
O tarihte gelen bir ihbar üzerine hareket geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Almanya'dan gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırı takibe alarak İstanbul yakınlarındaki bir tır parkında yakalamış, yapılan aramada aracın bazı bölümlerine gizlenmiş 300 bin İngiliz sterlini bulunmuştu. Konu ile ilgili geçmişte de uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçları bulunan Nejat Daş ve 2 şüpheli yakalanmış, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ancak bu olay Nejat Daş adının geçtiği ilk olay değil.
İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz'in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan 'LUCKY S' gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10'u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.
Aynı yıl başka bir uyuşturucu davasında yargılanan Daş'ın adı bu kez 'KISMETİM 1' gemisi ile geçti. Bu olayda da Akdeniz uluslararası sularında 3,1 ton uyuşturucu madde ile birlikte batırılan gemiyle ilgili devam eden yargılamada, Nejat Daş ve yanındaki sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.
Nejat Daş, 2004 yılında ise uyuşturucu madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya'da, İspanya Ulusal Mahkemesinin Türkiye'ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu.
Aradan geçen kısa bir sürenin ardından İspanya'ya iltica talebini geri çeken Daş, 2007 yılında Türkiye'ye iade edildi.
Daş takvimler 14 Şubat 2007'yi gösterdiğinde Türkiye'nin iade başvurusunun kabul edilmesiyle İspanya'dan Türkiye'ye gönderildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Metris Cezaevi'ne konulan Nejat Daş'ın Türkiye'de 'LUCKY S' ve 'KISMETİM 1' isimli uyuşturucu davalarından kaynaklı hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu.
2007 yılında girdiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl tutuklu kalan Nejat Daş, 2012 yılında 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek tahliye olmuştu.
Daş, son olarak 11 ilde yapılan, 67 kişinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda bir kez daha gözaltına alındı.
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