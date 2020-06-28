Mahalleli ihbar etti! Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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