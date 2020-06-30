ÖSYM'den flaş YKS açıklaması: 7 Temmuz'da sona erecek
Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığını ve 7 Temmuz'da sona ereceğini açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde 2020-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.
YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı anımsatılan duyuruya göre, 2020-YKS'ye başvuran adayların bugünden itibaren 7 Temmuz saat 16.00'ya kadar Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.
Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata bulunduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumlarıyla görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.
Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.
Eğitim bilgisi "e-Okul" sistemine eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında ÖSYM'nin internet sitesinden aynı yöntemi izleyerek onaylamaları gerekiyor.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden, adayların bu tarihler arasında yaptığı son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek.
Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi olması durumunda ise başvuruda seçtiği bilgi göz önünde bulundurulacak.
Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında okul türü, alan ve dal bilgileri dikkate alınacak.
Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyorsa adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.
2020-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.
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