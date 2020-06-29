Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı 27-28 Haziran'da tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının tamamlanmasının ardından terci dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite hayali ile sınava katılan öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 YKS oturumları 27-28 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi ve tercihlerin başlayacağı dönemi araştırmaya başladılar. 2020 YKS sonuçları ve tercihleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman? İşte detaylar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
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