29 Haziran 2020, Pazartesi
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‘YKS kısıtlaması' sonrasında İstanbul haftaya yoğunlukla başladı

’da sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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‘YKS KISITLAMASI' SONRASI İSTANBUL'DA BU SABAH!

'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı () nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı.

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Durakta otobüs beklerken çoğu vatandaşın maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Trafik Uygulaması üzerinde saat 07.35 itibariyle trafiğin yüzde 35 olduğu görüldü.

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