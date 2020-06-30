Özbekistan'dan Türk kuyumculara çağrı
Türk kuyumcular için öenmli bir iş alanı çağrısında bulunan Özbekistan Kuyumcular Federasyonu Başkanı Davron Samatov, Türk iş insanlarına gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.
Özbekistan Kuyumcular Federasyonu Başkanı Davron Samatov, Türkiye'nin kuyumculuk ve mücevher sektöründe büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, Türk kuyumcuları iş birliği için ülkesine davet etti.
Taşkent'te, Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin ve Özbekistan Kuyumcular Federasyonu Başkanı Davron Samatov bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği konusunu ele aldı.
TÜRK İŞ İNSANLARINA GEREKEN DESTEK SAĞLANACAK
Görüşmede, Samatov, son dönemde ülkede kuyumculuk ve mücevher sektörünün geliştirilmesine çok önem verildiğini vurgulayarak, sektörün geliştirilmesi için bir dizi kolaylık ve imtiyazların tanındığını kaydetti.
Türkiye'nin kuyumculuk ve mücevher sektöründe büyük bir tecrübeye sahip olduklarına işaret eden Samatov, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesinde Türk kuyumcuların deneyim ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerinin altını çizdi.
Türk kuyumcuları iş birliği ve yatırım için ülkesine davet eden Samatov, federasyon olarak Türk iş insanlarına gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.
DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN ANLAŞMA İMZALANDI
Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Keskin de kuyumculuğun yeni geliştiği Özbekistan'ın, Türk kuyumculuk sektörü için yeni ve önemli bir piyasa olduğunu söyledi.
Keskin, sonbaharda Taşkent'te Türk kuyumcu ve mücevher sektöründen çok sayıda iş insanının katılacağı "Özbek-Türk İş Forumu" düzenleyeceklerini bildirdi.
Görüşmenin ardından Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi ile Özbekistan Kuyumcular Federasyonu arasında Taşkent'te ilk "Özbek-Türk İş Forumu"nun düzenlenmesini öngören iş birliği anlaşması imzalandı.
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