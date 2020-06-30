30 Haziran 2020, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4.kez baba oldu

, 4.kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK 4.KEZ BABA OLDU

, Twitter hesabından paylaştığı mesajında 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz. 😊

Albayrak mesajında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

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