"Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tanışarak güven sağladığı Zeki A. isimli vatandaşı ‘Amerikan askeriyim, emekli olacağım, 1,5 milyon doları sana göndereyim, iş kuralım’ vaadiyle 140 bin lira dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin aslında Nijerya vatandaşı olduğu, İstanbul’da ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli hakkında Ağır Ceza’da dava açıldı.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tanışarak güven sağladığı Zeki A. isimli vatandaşı 'Amerikan askeriyim, emekli olacağım, 1,5 milyon doları sana göndereyim, iş kuralım' vaadiyle 140 bin lira dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin aslında Nijerya vatandaşı olduğu, İstanbul'da ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 56 yaşındaki müşteki Zeki A. ile Twitter üzerinden irtibat kuran şüphelinin kendisini 'Cherry Miranda' olarak tanıtıp Amerikan askeri olduğunu söylediği kaydedildi.
Şüphelinin tanışmaları ardından güven verdiği müşteki Zeki A.'ya emekli olacağını, Türkiye'ye yerleşmek ve birlikte iş kurmak istediğini, bunun için 1.5 milyon dolar parayı diplomat kargo aracılığı ile muhafazası için müştekiye göndereceğini beyan ettiği kaydedildi.
KARGO BAHANESİYLE 140 BİN DOLANDIRDI
İkilinin bu konu üzerine anlaştıkları, şüphelinin bu bahaneyle Zeki A.'dan kargo masrafı ve belirli masraflar adı altında toplamda 140 bin TL para aldığı belirtildi.
SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ
5 Ocak günü Şişli Harbiye'de bulunan lüks bir otelde buluştukları esnada şüphelinin suçüstü yakalandığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin konutunda yapılan arama neticesinde şüpheliye ait sahte pasaportun ele geçirildiği kaydedildi.
NİJERYALI ÇIKTI
Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin asıl adının Hakeem Olalaju Olatunji olduğu, İstanbul'da ikamet ettiği ve Nijerya uyruklu olduğu belirlendi.
Aramalar sırasında şüpheliden ele geçirilen pasaportta yapılan inceleme sonucunda çıkan rapora göre evrakın sahte ve aldatma kabiliyetine haiz olduğunun belirlendiği kaydedildi.
İddianamede, "Nijerya vatandaşı olan şüpheli Hakeem Olatunji'nin sosyal medya aracılığı ile diyalog kurduğu müştekiye kendisinin Amerikan askeri olduğunu ve Türkiye'ye yatırım amaçlı para getireceğinden bahisle müştekiye göndermeyi taahhüt ettiği paraların kargo masrafı olarak peyderpey toplamda 140 bin TL parayı alarak müştekiden haksız menfaat elde ettiği ve sahte pasaport kullandığı anlaşılmıştır" denildi.
Şüphelinin 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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