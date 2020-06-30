Başkan Erdoğan'ın 8. torun sevinci! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamza Salih" adı verilen torunu dünyaya geldi. Başkan Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları dün akşam saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.
Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 8. torununa "Hamza Salih" adı verildi.
Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN 8. KEZ DEDE OLDU! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK SEVİNCİNİ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI | VİDEO
BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sevincini Twitter adresinden paylaşarak, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.
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