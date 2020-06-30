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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi video konferans yöntemiyle yapılacak

6. kez düzenlenecek olan Türkiye-Rusya-İran Üçlü koronavirüs nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacak. Siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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ÜÇLÜ ZİRVE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILACAK

formatında 6'ncısı düzenlenecek "" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü , video konferans yöntemiyle yapılacak.

MÜŞTEREK ADIMLARIN İSTİŞARESİ YAPILACAK

İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ve video konferansla katılacak.

Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor.

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