Son dakika... Haluk Savaş kimdir? Neden öldü?

Haluk Savaş kimdir? Neden öldü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Haluk Savaş'ın yaşamını yitirdiğini HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından duyurdu. Son dakika olarak duyurulan haberin ardından merak edilen detayları ahaber.com.tr üzerinden bulabilirsiniz...

PROF DR. HALUK SAVAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Savaş, 1966 Adana doğumludur. Orta öğrenimini 1984'de Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve 1991'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (İngilizce Eğitim) mezun olmuştur. 1997'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Psikiyatri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.

1999'da Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde, Sosyoloji-Antropoloji alanında "Kültür-Psikiyatri İlişkisi" bitirme teziyle yüksek lisans derecesi aldı.

İş Hayatı

1991-1992 Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde mecburi hizmetini yaptı.

1992-2000 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı.

2000-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1992-1997 araştırma görevlisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,

1997-2000 yılında uzman doktor Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

2003-2008 Doçent Doktor Gaziantep Üniversitesi

2008-2016 Profesör Doktor Gaziantep Üniversitesi