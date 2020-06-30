İstanbul'da PKK-KCK'ya operasyon: 9 kişi yakalandı
İstanbul Esenyurt ve Beyoğlu’nda PKK terör örgütü adına eylem düzenleyen 8 şüpheli ile örgütün kırsal alanında faaliyet gösteren, militanlarla irtibatlı olduğu belirlenen Z.A. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta molotof kokteyli atılması olayı ile ilgili M.O. H.A, Ö.Y. ,S.K. ,R.D, ve G.G. isimli 6 şahıs ile PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanında faaliyet gösteren silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen Z.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yine Beyoğlu'nda yolu araç trafiğine kapatarak korsan gösteri eylemi yapan R.A. ve R.A. isimli şahısların da yakalandığı öğrenildi.
(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
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